Глава МИД Испании считает, что Европа должна иметь собственную армию
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европа должна интегрировать свою оборонную промышленность, чтобы иметь собственные средства сдерживания, "не зависимые от третьих стран", и даже "продвигаться к созданию европейской армии".
Заявление главы испанского внешнеполитического ведомства приводит EFE, сообщает "Европейская правда".
Альбарес комментировал текущую глобальную ситуацию, признав, в частности, что с вмешательством США в Венесуэлу или их угрозами в отношении Гренландии мы "без всякого сомнения" наблюдаем "попытку изменить правила международного порядка".
И именно сейчас, отмечает он, Европа должна осознать "свою силу" и подтвердить свои принципы, которые заключаются в том, чтобы не допустить войны на континенте и "никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики".
Министр выразил сожаление, что после "десятилетий прочного союза" между Вашингтоном и Брюсселем, основанного на общих ценностях и выгодах для обеих сторон, в США появилось правительство Дональда Трампа, которое имеет "другие взгляды".
Учитывая такую позицию, он настаивает, что европейцы не должны "смириться".
В то же время он не считает, что угрозы Трампа приведут к распаду НАТО.
"Я даже не рассматриваю это как гипотезу", – отметил Альбарес.
Недавно председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к созданию "европейского НАТО", поскольку, по его словам, больше нельзя безоговорочно полагаться на США.
В ответ на эти заявления генсек НАТО Марк Рютте сказал, что, несмотря на текущий курс администрации президента США Дональда Трампа, ЕС не должен полностью отказываться от сотрудничества с США в вопросах обороны.