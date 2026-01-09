Трамп каже, що скасував другу хвилю ударів по Венесуелі
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував початково заплановану другу хвилю ударів по Венесуелі, оскільки влада країни дослухається до вимог.
Про це він заявив 9 січня у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".
Трамп зазначив, що у Венесуелі почали відпускати політв’язнів, і він бачить у цьому "важливий і розумний жест".
"США і Венесуела добре співпрацюють, особливо у тому, що стосується відбудови у значно більшій, кращій, сучасній формі їхньої нафтогазової інфраструктури. Через цю співпрацю я скасував початково очікувану другу хвилю ударів – виглядає, що вона не буде потрібною. Але всі судна залишаться на місці з безпекових міркувань", – заявив Дональд Трамп.
Він додав, що збирається інвестувати у нафтовидобуток "щонайменш 100 млрд доларів".
Як зазначає CNN, у четвер з Венесуели почали надходити новини про звільнення політв’язнів, у тому числі опозиційних політиків – що було однією з вимог США після операції.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.
Серед іншого, адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.
Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо виклав 3-етапний план адміністрації Трампа щодо Венесуели.