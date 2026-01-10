В Ирландии тысячи фермеров вышли на протест против соглашения ЕС с МЕРКОСУР

В Ирландии тысячи фермеров, многие из которых приехали на тракторах со всей страны, протестовали в субботу против торгового соглашения между Европейским союзом и МЕРКОСУР.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Под давлением оппозиционных партий, сельскохозяйственных групп и членов собственной коалиции ирландское правительство заявило, что соглашение не содержит гарантий в отношении, по его мнению, слабых стандартов безопасности пищевых продуктов в Южной Америке.

"Это абсолютный позор для фермеров и людей, которые сделали Европу такой, какая она есть сегодня. Это приведет к закрытию всей сельской местности", – сказал один из участников протеста.

Reuters

Протестующие держали плакаты с надписями "Не жертвуйте семейными фермами ради немецких автомобилей", "Наши коровы соблюдают правила, почему их нет?" и "Продайтесь".

Европейский парламент должен одобрить соглашение, прежде чем оно вступит в силу, и, как и Франция, Ирландия пообещала бороться за его отклонение в ходе голосования, которое может быть напряженным.

"Ирландские фермеры и так находятся в большой опасности. Мы – небольшая страна, у нас нет крупных фермерских хозяйств, и фермеры уже сейчас вынуждены бороться за доходы от сельского хозяйства", – сказала одна из фермеров.

Reuters

Соглашение, предложенное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в декабре 2024 года, создаст зону свободной торговли с населением более 700 миллионов человек. Европейские компании получат доступ к рынку с 280 миллионами потребителей в Южной Америке, где уже работает около 30 тысяч фирм ЕС.

Противники соглашения, во главе с Францией, критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер Италии Мелони. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.