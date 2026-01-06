ЗМІ: ЄС представить додаткові заходи для фермерів заради угоди з країнами Південної Америки

Брюссель робить останній ривок, щоб цього тижня завершити довгоочікувану угоду про торгівлю між Європейським Союзом та південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Європейська комісія, як очікується, опублікує декларацію, спрямовану на заспокоєння країн, які виступали проти угоди, перед вирішальним голосуванням у п'ятницю, повідомили виданню п'ять посадовців, обізнаних з ходом обговорень.

Хоча зміст декларації ще не відомий, деякі посадовці, які висловилися на умовах анонімності, припустили, що вона може містити запевнення щодо виплат європейським фермерам.

Це буде критично важливо для відновлення підтримки прем'єрки Італії Джорджі Мелоні, яка під тиском потужного сільськогосподарського лобі своєї країни "натисла на гальма" перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі минулого місяця.

Згідно з правилами голосування ЄС, для підтримки угоди, над якою працювали чверть століття, необхідна так звана кваліфікована більшість – 15 з 27 країн-членів блоку, що представляють 65% його населення. Італія, з її великим населенням, фактично має вирішальний голос.

Нові поступки можуть не переконати Францію та Польщу, головних противників угоди з МЕРКОСУР, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Але без Італії їм та їхнім союзникам не вистачить голосів, щоб заблокувати угоду в п'ятницю.

Якщо голосування пройде успішно, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нарешті зможе наступного тижня вилетіти до Парагваю, щоб підписати угоду, яка створить зону вільної торгівлі для понад 700 мільйонів людей та скасує мита на 90 відсотків експорту ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія готова змінити свою позицію на користь підписання угоди.

Прем'єрка Італії Мелоні домагалася додаткових гарантій для сільськогосподарської галузі, а також додаткових коштів для фермерів з бюджету ЄС.