Трамп заявил, что США готовы помочь иранцам обрести свободу

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация готова помочь протестующим в Иране обрести свободу, к которой они стремятся.

Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп намекнул, что США могут вмешаться в пользу протестующих, против которых иранский режим применяет силу.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" – написал глава Белого дома.

Трамп несколько раз за последнюю неделю заявлял, что применит военную силу, если иранский режим со своей стороны применит силу против протестующих.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией. Я очень четко заявил, что если они начнут убивать людей, как это было в прошлом, мы вмешаемся... Это не означает, что мы отправим туда войска, но это означает, что мы нанесем им очень сильный удар там, где это будет больно", – заявил Трамп журналистам в пятницу.

По данным правозащитной организации "Правозащитники в Иране", по состоянию на поздний вечер пятницы в протестах погибло не менее 65 человек.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции.