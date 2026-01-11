В Польше на руководителя полиции наложили крупный штраф за раскрытие данных женщины после аборта

Глава Управления по защите персональных данных Польши наложил штраф в размере 78 тыс. злотых (более 18 тыс. евро) на начальника городской полиции в Кракове за обнародование данных женщины, которую в 2023 году полиция пыталась убедить раскрыть, кто помог ей сделать аборт.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

В конце июля 2023 года СМИ описали вмешательство краковской полиции в отношении женщины, которая после приема таблетки для прерывания беременности попала в отделение неотложной помощи одной из больниц.

Дело получило широкую огласку. Полиция опубликовала заявление, в котором объясняла свои действия, обнародовав личные данные особой категории. Командир краковской полиции сообщил об этом Управлению по защите персональных данных, которое начало производство.

Глава управления установил, что, хотя ранее женщина сама раскрыла свою личность в СМИ, полиция нарушила ее частную жизнь, опубликовав в пресс-релизе слишком подробные данные, включая информацию о ее здоровье, ходе лечения и принятых медицинских средствах.

При этом он указал, что эти данные на тот момент не были в открытом доступе, а их раскрытие не было необходимым для выполнения задач полиции.

Пресс-секретарь начальника воеводской полиции в Кракове Катажина Цисло сообщила, что полиция будет обжаловать решение Управления по защите персональных данных.

В настоящее время женщины в Польше могут сделать аборт только в больнице, если беременность наступила в результате сексуального насилия или инцеста или представляет прямую угрозу жизни или здоровью матери.

В Польше также запрещена помощь в проведении аборта, которая наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Нынешнее правительство Дональда Туска пыталось смягчить строгое законодательство об абортах, но безуспешно.

В июле в Польше заключили под стражу врачей из-за резонансной смерти женщины, которой не сделали аборт.