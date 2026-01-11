Президент Литвы сомневается, что нынешняя коалиция доживет до выборов

Президент Гитанас Науседа сомневается, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года.

Об этом он сказал в интервью BNS, пишет "Европейская правда".

По его словам, с приближением выборов партия "Заря Ниману" может выйти из состава большинства.

"Они (Литовская социал-демократическая партия. – Ред.) должны понимать, что так или иначе эта правящая коалиция в ее нынешнем виде вряд ли сможет дожить до следующих выборов – и даже не благодаря их воле, а потому, что некоторые партии, которые сейчас входят в эту правящую коалицию, скажут "прощай" еще до выборов", – сказал глава государства.

Он пояснил, что имеет в виду "Зорю Ниману" во главе с Ремигиусом Жемайтайтисом.

"Зоря Ниману" имеет 18 представителей в Сейме и входит в состав коалиции с ноября 2024 года.

Президент Науседа с самого начала критиковал решение социал-демократов пригласить эту партию в большинство.

Напомним, вильнюсский окружной суд в декабре объявил приговор Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

9 декабря сообщалось, что Социал-демократическая партия Литвы решила пока не исключать из коалиции "Зорю Ниману".

