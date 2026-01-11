В Гданьске – значительные перебои в авиасообщении из-за сильного снегопада

В польском аэропорту Гданьска наблюдаются значительные перебои в работе из-за сильного снегопада.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По состоянию на воскресенье, 11 января, некоторые рейсы отменены, а многие другие задерживаются.

В воскресенье остаются в силе предупреждения II уровня о сильном снегопаде для Поморского воеводства, выданные Институтом метеорологии и водного хозяйства.

Синоптики прогнозируют, что снегопад может привести к увеличению снежного покрова на 20-30 см в некоторых местах, а местами до 50 см.

Институт также предупреждает о сильном ветре, который может вызвать снежные заносы и метели.

С вечера над Гданьском и аэропортом царили очень сложные погодные условия. Снег шел очень сильно, что затрудняло посадку самолетов. Аэропорт оставался открытым, но из-за большого количества снега некоторые экипажи решили не садиться.

Всего было отменено или перенаправлено в другие аэропорты 14 рейсов, что вызвало проблемы для пассажиров, прибывавших в Гданьск, а также для тех, кто вылетал из Гданьска.

Некоторые рейсы были отменены, например в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.