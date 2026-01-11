ЗМІ: у Бундесвері – понад 50 солдатів під розслідуванням через наркотики та екстремізм

Німецькі збройні сили охопив скандал, пов'язаний із сексуальними домаганнями, ультраправим екстремізмом та вживанням наркотиків в елітному полку.

Про це пише Financial Times, передає "Європейська правда".

Як зазначається, прокуратура розслідує більше десятка звинувачень проти солдатів 26-го парашутного полку, повітряно-десантної дивізії армії, що базується в місті Цвайбрюккен у південно-західній землі Рейнланд-Пфальц.

У ході розслідування перевіряються звинувачення щодо солдатів елітного підрозділу, які начебто носили уніформу в нацистському стилі та вживали наркотики.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що він "вражений" цими фактами, які, за його словами, "суперечать основним цінностям Бундесверу".

Також, як зазначається, цей інцидент затьмарив запуск цього місяця нової програми, спрямованої на залучення 18-річних до нової форми добровільної військової служби.

Агнешка Бруггер, членкиня партії "Зелені", яка входить до складу комітету з питань оборони Бундестагу, попередила, що ці звинувачення заплямували не лише один підрозділ, а "важливу службу, яку виконують так багато солдатів".

Представник армії повідомив FT, що всього Бундесвер провів розслідування щодо 55 підозрюваних. Троє солдатів вже звільнені, а ще 19 чекають на процедуру звільнення.

Також 16 справ було передано до прокуратури для кримінального розслідування, переважно пов'язаних із наркотиками, а також випадками ненависті та використання заборонених екстремістських символів.

26-й парашутний полк є одним з найелітніших підрозділів збройних сил Німеччини. Він складається з близько 1700 солдатів і залучається до закордонних операцій та евакуації з зон бойових дій у таких країнах, як Афганістан, Малі та Судан.

Звинувачення вперше стали публічними в жовтні, коли місцева газета отримала анонімну інформацію про те, що деякі солдати полку начебто перебувають під слідством за виконання гітлерівського салюту і фотографування колег-чоловіків і жінок у душових, а також за вживання наркотиків і носіння уніформи в нацистському стилі.

Згодом армія підтвердила, що тихо розслідувала цю справу після отримання скарг від жінок-десантниць, які становлять близько 5% особового складу полку, в червні цього року.

Також стало відомо, що командир підрозділу, полковник Олівер Хенкель, був звільнений зі своєї посади.

Місцева телекомпанія, яка отримала копію прощальної промови Хенкеля, повідомила, що він заперечив будь-який зв'язок своєї зміни роботи з цими звинуваченнями.

"Я маю чисту совість і переконаний, що зрештою переможуть правда і справедливість", – заявив він.

Нагадаємо, у німецькому Франкфурті 17 поліцейських під слідством через потенційне зловживання службовим становищем.

Наприкінці серпня стало відомо, що у Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері.