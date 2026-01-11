СМИ: в Бундесвере – более 50 солдат под следствием из-за наркотиков и экстремизма

Немецкие вооруженные силы охватил скандал, связанный с сексуальными домогательствами, ультраправым экстремизмом и употреблением наркотиков в элитном полку.

Об этом пишет Financial Times, передает "Европейская правда".

Как отмечается, прокуратура расследует более десятка обвинений против солдат 26-го парашютного полка, воздушно-десантной дивизии армии, базирующейся в городе Цвайбрюккен в юго-западной земле Рейнланд-Пфальц.

В ходе расследования проверяются обвинения в отношении солдат элитного подразделения, которые якобы носили униформу в нацистском стиле и употребляли наркотики.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что он "потрясен" этими фактами, которые, по его словам, "противоречат основным ценностям Бундесвера".

Также, как отмечается, этот инцидент омрачил запуск в этом месяце новой программы, направленной на привлечение 18-летних к новой форме добровольной военной службы.

Агнешка Бруггер, член партии "Зеленые", входящая в состав комитета по вопросам обороны Бундестага, предупредила, что эти обвинения запятнали не только одно подразделение, но и "важную службу, которую выполняют так много солдат".

Представитель армии сообщил FT, что всего Бундесвер провел расследование в отношении 55 подозреваемых. Трое солдат уже уволены, а еще 19 ждут процедуры увольнения.

Также 16 дел было передано в прокуратуру для уголовного расследования, преимущественно связанных с наркотиками, а также случаями ненависти и использования запрещенных экстремистских символов.

26-й парашютный полк является одним из самых элитных подразделений вооруженных сил Германии. Он состоит из около 1700 солдат и привлекается к зарубежным операциям и эвакуации из зон боевых действий в таких странах, как Афганистан, Мали и Судан.

Обвинения впервые стали публичными в октябре, когда местная газета получила анонимную информацию о том, что некоторые солдаты полка якобы находятся под следствием за выполнение гитлеровского салюта и фотографирование коллег-мужчин и женщин в душевых, а также за употребление наркотиков и ношение униформы в нацистском стиле.

Впоследствии армия подтвердила, что тихо расследовала это дело после получения жалоб от женщин-десантниц, которые составляют около 5% личного состава полка, в июне этого года.

Также стало известно, что командир подразделения, полковник Оливер Хенкель, был уволен со своей должности.

Местная телекомпания, получившая копию прощальной речи Хенкеля, сообщила, что он отрицал любую связь своей смены работы с этими обвинениями.

"У меня чистая совесть и я убежден, что в конце концов победят правда и справедливость", – заявил он.

Напомним, в немецком Франкфурте 17 полицейских находятся под следствием из-за потенциального злоупотребления служебным положением.

В конце августа стало известно, что в Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере.