У Швеції дуже критично ставляться до "загрозливої риторики" Трампа щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що дуже критично ставиться до "загрозливої риторики" адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав на щорічній конференції з питань безпеки на півночі Швеції у неділю, 11 січня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що світовий порядок, заснований на правилах, перебуває під більшою загрозою, ніж протягом багатьох десятиліть.

"Ми дуже критично ставимося до того, що зараз роблять і зробили Сполучені Штати у Венесуелі, з погляду міжнародного права, і, ймовірно, ще більш критично ставимося до риторики, яка висловлюється проти Гренландії та Данії", – заявив прем’єр Швеції.

Також Крістерссон вважає, що США повинні "дякувати Данії, яка протягом багатьох років була дуже лояльним союзником".

Раніше ЗМІ повідомили, що британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Трампа.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що не США мають вирішувати долю Гренландії.

