В Швеции очень критично относятся к "угрожающей риторике" Трампа в отношении Гренландии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что очень критически относится к "угрожающей риторике" администрации американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции в воскресенье, 11 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что мировой порядок, основанный на правилах, находится под большей угрозой, чем в течение многих десятилетий.

"Мы очень критически относимся к тому, что сейчас делают и сделали Соединенные Штаты в Венесуэле, с точки зрения международного права, и, вероятно, еще более критически относимся к риторике, которая высказывается против Гренландии и Дании", – заявил премьер Швеции.

Также Кристерссон считает, что США должны "благодарить Данию, которая на протяжении многих лет была очень лояльным союзником".

Ранее СМИ сообщили, что британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Трампа.

Вице-канцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии.

