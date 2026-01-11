Экс-посол Великобритании в США, уволенный за связи с Эпштейном, отверг обвинения

Бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, которого осенью уволили с должности из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, заявил, что не видел девушек в поместьях Эпштейна, и отказался просить прощения у жертв за то, что поддерживал дружеские отношения с американцем.

Об этом он сказал в своем первом интервью после увольнения, пишет BBC, передает "Европейская правда".

В своем интервью Мендельсон утверждал, что "не знал, чем занимался" Эпштейн. Также, по его мнению, его "держали в стороне" от сексуальной стороны жизни покойного финансиста, поскольку он был геем.

"Я думаю, что проблема в том, что, поскольку я был геем в его окружении, меня держали в стороне от того, что он делал в своей сексуальной жизни", – сказал он.

Бывший посол сказал, что единственными людьми, которых он видел в поместьях Эпштейна, были "домохозяйки среднего возраста".

Он вспомнил один случай, когда он провел одну или две ночи на печально известном частном острове Эпштейна, а также посетил поместья Эпштейна в Нью-Йорке и Нью-Мексико.

"Там были только домашние работники, никогда не было молодых женщин или девушек, или людей, на которых он охотился или с которыми он общался таким ужасным хищническим образом, о котором мы впоследствии узнали", – утверждал экс-посол.

Также Мендельсон заявил, что правительство Великобритании "знало все", когда назначало его на эту должность, "но не знало об электронных письмах, потому что они стали для меня неожиданностью".

"Я не помнил, что их отправлял... их больше не было на моем сервере", – отметил он.

Он добавил, что понимает, почему его уволили.

Напомним, британское правительство уволило Мендельсона с должности посла в США после того, как электронные письма показали, что он поддерживал контакт с Эпштейном после его первого осуждения, предлагая ему поддержку.

В сообщениях Мендельсон якобы сказал Эпштейну "бороться за досрочное освобождение".

Напомним, недавно Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях с Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.

Его также призвали сотрудничать с комиссией Конгресса США, которая расследует дело о сети сексуальной торговли людьми, организованной осужденным за сексуальные преступления Эпштейном.