В Германии в поезде эвакуировали пассажиров после обнаружения мужчины с мачете

На центральном вокзале немецкого Кёльна, что в Северном Рейне-Вестфалии, полиция проводила спецоперацию, когда в одном из поездов обнаружили мужчину с мачете.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщила федеральная полиция, проводник поезда заметил оружие у мужчины, когда тот спал в купе. Мачете с лезвием длиной примерно 30 см было видно на коленях мужчины.

Поскольку пассажир спал, проводник решил забрать оружие и эвакуировать других пассажиров из вагона.

После прибытия поезда на Центральный вокзал Кельна на место прибыли полиция и службы экстренной помощи. Оказалось, что на лезвии мачете была красная жидкость, которая сначала вызвала подозрения в отношении человеческой крови.

Однако, по результатам расследования, было установлено, что жидкость не была человеческой кровью, и пока неизвестно, была ли это кровь животного или другое вещество.

30-летнему мужчине грозит административное производство. Полиция продолжает выяснять детали инцидента.

В ноябре французская полиция задержала мужчину, который вытащил нож на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже.

Также на юге Франции застрелили мужчину, который ходил по улице с мачете и во время задержания начал атаковать полицейских.