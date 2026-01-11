Бессент: США можуть зняти додаткові санкції із Венесуели, аби полегшити продаж нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що додаткові санкції США проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня, щоб полегшити продаж нафти.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що майже $5 млрд заморожених грошових активів Венесуели в спеціальних правах запозичення МВФ можуть бути використані для відновлення економіки країни.

"Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися", – зазначив він.

У Бессента запитали, коли з Венесуели можуть бути зняті додаткові санкції.

"Це може статися вже наступного тижня", – відповів він, але не вказав, які саме санкції.

Санкції США заборонили міжнародним банкам та іншим кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без ліцензії. Ці установи назвали це перешкодою для складної реструктуризації боргу на суму $150 млрд, яка широко розглядається як ключ до повернення приватного капіталу до Венесуели.

У п'ятницю, 9 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам або кредиторам конфісковувати доходи Венесуели від нафти, що зберігаються на рахунках Міністерства фінансів США, заявивши, що ці кошти повинні бути захищені, щоб допомогти Венесуелі створити "мир, процвітання і стабільність".

Нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки країни.

А Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів нафти, на яку накладено санкції.

Читайте також: Війна на пів години: як атака США на Венесуелу показала нову стратегію Трампа.