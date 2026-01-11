Бессент: США могут снять дополнительные санкции с Венесуэлы, чтобы облегчить продажу нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дополнительные санкции США против Венесуэлы могут быть отменены уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что почти $5 млрд замороженных денежных активов Венесуэлы в специальных правах заимствования МВФ могут быть использованы для восстановления экономики страны.

"Мы отменим санкции на нефть, которая будет продаваться", – отметил он.

У Бессента спросили, когда с Венесуэлы могут быть сняты дополнительные санкции.

"Это может произойти уже на следующей неделе", – ответил он, но не указал, какие именно санкции.

Санкции США запретили международным банкам и другим кредиторам сотрудничать с правительством Венесуэлы без лицензии. Эти учреждения назвали это препятствием для сложной реструктуризации долга на сумму $150 млрд, которая широко рассматривается как ключ к возвращению частного капитала в Венесуэлу.

В пятницу, 9 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам конфисковывать доходы Венесуэлы от нефти, хранящиеся на счетах Министерства финансов США, заявив, что эти средства должны быть защищены, чтобы помочь Венесуэле создать "мир, процветание и стабильность".

Недавно министр энергетики США Крис Райт заявил, что администрация Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы и направлять полученные средства на восстановление экономики страны.

А Трамп заявил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти, на которую наложены санкции.

