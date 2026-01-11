Reuters: Рубіо обговорював з Нетаньягу можливе втручання США в Ірані

Держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорював можливе втручання Сполучених Штатів у ситуації в Ірані, де тривають масштабні протести.

Про це агентству Reuters стало відомо від обізнаних джерел в Ізраїлі, пише "Європейська правда".

За даними джерел, Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через можливе втручання США в ситуацію в Ірані. Співрозмовники, які були присутні на консультаціях із питань безпеки в Ізраїлі упродовж вихідних, не уточнили, що саме на практиці означає режим підвищеної готовності.

Раніше у червні Ізраїль та Іран вели 12-денну війну, під час якої США приєдналися до Ізраїлю, завдавши авіаударів по Ірану.

За словами одного з ізраїльських співрозмовників, який був присутнім під час розмови Нетаньягу та Рубіо, у телефонній бесіді в суботу вони обговорювали можливість втручання США в Ірані. Американський посадовець підтвердив факт розмови, однак не розкрив її тем.

Водночас Ізраїль не демонструє намірів безпосередньо втручатися в події в Ірані, попри протести. Напруженість між двома країнами зберігається на тлі занепокоєння Ізраїлю щодо іранських ядерної та балістичної ракетної програм.

В інтерв’ю журналу The Economist, опублікованому в п’ятницю, Нетаньягу заявив, що напад Ірану на Ізраїль матиме для Тегерана "жахливі наслідки". Натякаючи на внутрішню ситуацію в Ірані, він додав: "Що ж до решти, я думаю, нам варто подивитися, що відбувається всередині Ірану".

Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС цілковито підтримує антиурядові протести в Ірані.

Протести в Ірані тривають з 28 грудня, вони розпочались через обвал національної валюти і величезну інфляцію.