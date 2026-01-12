CNN: Трамп взвешивает возможность военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Об этом телеканалу CNN рассказали два американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, Трамп рассматривает возможность выполнения своих недавних угроз нанести удар по иранскому режиму, если тот применит силу против гражданского населения.

Чиновники рассказали, что президент США был проинформирован в последние дни о различных планах вмешательства, поскольку насилие в стране привело к десяткам смертей и арестов.

Источники отмечают, что ему представили ряд вариантов действий против Ирана.

В воскресенье сам Трамп заявил, что иранская сторона попросила его о переговорах.

"Лидеры Ирана хотят вести переговоры. Я думаю, они устали от избиений со стороны Соединенных Штатов. Иран хочет вести переговоры с нами", – отметил он.

Трамп рассказал, что его больше всего беспокоит насилие против протестующих.

"Похоже, что погибли люди, которые не должны были погибнуть. Они жестокие, если их можно назвать лидерами. Я не знаю, их ли лидеры просто правят с помощью насилия, но мы очень серьезно относимся к этому", – сказал Трамп журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One.

Он также добавил, что американские военные изучают текущую ситуацию.

"И мы рассматриваем несколько очень сильных вариантов. Мы примем решение", – заявил Трамп.

При этом чиновники отмечают, что президент еще не принял окончательного решения о вмешательстве, но он серьезно рассматривает возможность принятия мер, поскольку количество погибших в Иране продолжает расти.

Варианты, которые рассматривает президент, не предусматривают ввод войск в Иран, рассказал телеканалу представитель Белого дома.

За последние 15 дней во время антиправительственных демонстраций в Иране было арестовано не менее 10 675 человек, в том числе 169 детей, согласно подробным данным, предоставленным CNN заместителем директора организации "Правозащитники в Иране" (также известной как HRA) Скайларом Томпсоном.

По последним данным группы, обновленным в воскресенье, за тот же период было убито не менее 490 протестующих.

Президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждал возможное вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране.