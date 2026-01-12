В уряді Фіцо розкритикували журналіста, на якого було скоєно напад в торговому центрі

Двоє членів уряду прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відреагували в неділю на напад на відомого журналіста Петера Шутца, розкритикувавши його за професійну діяльність.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяви посадовців у соцмережах.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток, який керує поліцією країни, засудив насильство в цілому. Водночас він додав, що публічний простір у Словаччині "вже давно стикається з поляризуючими та дегуманізуючими заявами, які посилюють напруженість у суспільстві".

"Навіть висвітлений у ЗМІ нібито напад на коментатора не може призвести до позбавлення його відповідальності за слова, які сприяли ескалації емоцій та розколу громадськості", – написав міністр у Facebook.

Міністр охорони навколишнього середовища Томаш Тараба, представник ультраправої партії "Народна партія – наша Словаччина", заявив, що коментатор Шутц відомий своїми агресивними заявами.

"Коментатор Шутц, який відзначався надзвичайно агресивними висловлюваннями на адресу людей, регулярно дегуманізував їх і навіть бажав, щоб під час пандемії вони "вищали, як свині на бійні", був побитий кимось у Кошице. Такий насильницький акт слід засудити, навіть якщо йдеться про людей, яких має покарати правосуддя", – написав Тараба.

10 січня у Словаччині скоїли напад на відомого журналіста Петера Шутца, коли він перебував у туалеті другого найбільшого міста країни Кошице. Невідомий чоловік без жодного слова вдарив Шутца по потилиці, внаслідок чого той упав і отримав перелом стегнової кістки.

Словаччина має досвід насильства над співробітниками ЗМІ. Найбільш шокуючи стало убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у 2018 році, яке призвело до відставки уряду, який на той час також очолював Фіцо.

Сам прем'єр-міністр був важко поранений під час стрілянини в травні 2024 року, за що він принаймні частково звинуватив словацькі ЗМІ.







