В правительстве Фицо раскритиковали журналиста, на которого было совершено нападение в торговом центре

Два члена правительства премьер-министра Словакии Роберта Фицо отреагировали в воскресенье на нападение на известного журналиста Петера Шутца, раскритиковав его за профессиональную деятельность.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявления чиновников в соцсетях.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, который руководит полицией страны, осудил насилие в целом. В то же время он добавил, что публичное пространство в Словакии "уже давно сталкивается с поляризующими и дегуманизирующими заявлениями, которые усиливают напряженность в обществе".

"Даже освещенное в СМИ якобы нападение на комментатора не может привести к освобождению его от ответственности за слова, которые способствовали эскалации эмоций и расколу общества", – написал министр в Facebook.

Министр охраны окружающей среды Томаш Тараба, представитель ультраправой партии "Народная партия – наша Словакия", заявил, что комментатор Шутц известен своими агрессивными заявлениями.

"Комментатор Шутц, который отличался чрезвычайно агрессивными высказываниями в адрес людей, регулярно дегуманизировал их и даже желал, чтобы во время пандемии они "визжали, как свиньи на бойне", был избит кем-то в Кошице. Такой насильственный акт следует осудить, даже если речь идет о людях, которых должно наказать правосудие", – написал Тараба.

10 января в Словакии совершили нападение на известного журналиста Петера Шутца, когда он находился в туалете второго по величине города страны Кошице. Неизвестный мужчина без единого слова ударил Шутца по затылку, в результате чего тот упал и получил перелом бедренной кости.

Словакия имеет опыт насилия над сотрудниками СМИ. Наиболее шокирующим стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году, которое привело к отставке правительства, которое на тот момент также возглавлял Фицо.

Сам премьер-министр был тяжело ранен во время стрельбы в мае 2024 года, за что он по крайней мере частично обвинил словацкие СМИ.