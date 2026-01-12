Эстония запретила въезд сотням лиц, воевавших на стороне РФ против Украины

Эстония объявила о запрете на въезд для 261 лица, участвовавшего в войне против Украины на стороне РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Х написал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Комментируя запрет на въезд для участников развязанной РФ войны против Украины, глава эстонского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "это только начало".

"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", – подчеркнул Тсахкна.

По его словам, Эстония продолжит работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".

Глава МИД Эстонии также призвал другие страны поступать так же.

В конце декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете на въезд для 14 спортсменов из России перед соревнованиями по санному спорту.

Сообщалось также, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.