Керівники ЄС вилетять до Південної Америки для підписання скандальної угоди

ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підпишуть довгоочікувану торговельну угоду в суботу, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня відвідає Парагвай для участі в церемонії підписання.

Про це виданню Politico повідомив представник Єврокомісії Тома Реньє, пише "Європейська правда".

До фон дер Ляєн у поїздці приєднається президент Європейської ради Антоніу Кошта, що підтвердив його кабінет.

Візит відбудеться після того, як у п'ятницю більшість країн-членів ЄС проголосували за підписання угоди.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі, яка охоплюватиме близько 700 мільйонів людей. З точки зору Брюсселя, ця угода є важливою геополітичною перемогою з огляду на зростання частки Китаю в торгівлі та впливі в Латинській Америці, а також тарифну політику президента США Дональда Трампа.

Однак, угода викликала масові протести серед європейських фермерів, які бояться дешевшого імпорту агропродукції з Південної Америки, що не відповідає жорстким стандартам ЄС і може знизити ціни та їхні доходи.

Після того, як посли ЄС дали "зелене світло" угоді, у Франції опозиційні партії ініціюють вотум недовіри, щоб повалити уряд.

В Європарламенті через цю торговельну угоду готують четверту спробу вотуму недовіри президентці Єврокомісії.

В Ірландії тисячі фермерів вийшли на протест проти угоди ЄС з МЕРКОСУР.