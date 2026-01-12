Руководители ЕС вылетят в Южную Америку для подписания скандального соглашения

ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подпишут долгожданное торговое соглашение в субботу, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января посетит Парагвай для участия в церемонии подписания.

Об этом изданию Politico сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, пишет "Европейская правда".

К фон дер Ляйен в поездке присоединится президент Европейского совета Антониу Кошта, что подтвердил его кабинет.

Визит состоится после того, как в пятницу большинство стран-членов ЕС проголосовали за подписание соглашения.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли, которая охватит около 700 миллионов человек. С точки зрения Брюсселя, это соглашение является важной геополитической победой, учитывая рост доли Китая в торговле и влиянии в Латинской Америке, а также тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Однако соглашение вызвало массовые протесты среди европейских фермеров, которые боятся более дешевого импорта агропродукции из Южной Америки, не соответствующей жестким стандартам ЕС и способной снизить цены и их доходы.

После того, как послы ЕС дали "зеленый свет" соглашению, во Франции оппозиционные партии инициируют вотум недоверия, чтобы свергнуть правительство.

В Европарламенте из-за этого торгового соглашения готовят четвертую попытку вотума недоверия президенту Еврокомиссии.

В Ирландии тысячи фермеров вышли на протест против соглашения ЕС с МЕРКОСУР.