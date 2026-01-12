В Польше семерых чиновников задержали за длительную коррупционную схему регистрации автомобилей
В Польше правоохранители задержали семерых чиновников отдела коммуникации окружного управления и городского совета Вроцлава по подозрению в коррупции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
По данным следствия, задержанные чиновники получали взятки в обмен на регистрацию транспортных средств с нарушением правил. Речь идет как минимум о тысяче незаконных регистраций.
Схема действовала длительное время и охватывала как регистрацию автомобилей без полного пакета необходимых документов, так и легализацию транспортных средств, которые вообще не должны были быть допущены к дорожному движению, в частности квадроциклов.
Следователи установили, что за принятие незаконных решений чиновники брали деньги, а также подарки – духи и другие ценные вещи.
На данный момент доказано получение неправомерной выгоды на сумму более 100 тысяч злотых. Кроме того, чиновники пользовались бесплатными услугами, в частности ремонтом автомобилей в мастерских.
По версии следствия, коррупционная схема была для задержанных постоянным источником дохода. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование продолжается, не исключаются новые задержания.
Расследование ведут полицейские подразделения по борьбе с коррупцией под надзором нижнесилезского отдела Национальной прокуратуры.
