Глава МЗС Німеччини заперечив Трампу щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль відкинув нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, "цілком очевидно, що питання території та суверенітету Гренландії вирішувати виключно Гренландія та Данія", тоді як президент США наполягає, що тільки Сполучені Штати можуть забезпечити безпеку в регіоні.

"Арктичний регіон набув нового значення з точки зору політики безпеки. Це значення буде надалі зростати, саме тому, що Росія і Китай мають там інтереси, які суперечать нашим", – зауважив також він.

Вадефуль у понеділок зустрінеться у Вашингтоні того ж дня зі своїм американським колегою Марко Рубіо.

Дональд Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

