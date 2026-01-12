Германия заявляет о готовности внести больший вклад в военную безопасность в Арктике

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о желании его страны внести больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого МИД приводит dpa.

По словам Вадефуля, решение по усилению безопасности Арктики нужно искать в рамках НАТО.

На пути в Вашингтон, где он должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для переговоров о Гренландии, глава немецкого внешнеполитического ведомства остановился в Исландии и заявил о важности страны для безопасности региона.

"Северная Атлантика имеет огромное геостратегическое значение для нашего альянса, для НАТО, а Исландия находится в ее центре", – сказал Вадефуль.

Он подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества, отметив, что немецкие вооруженные силы уже участвуют в морском наблюдении в регионе.

Германия рассмотрит дальнейшие возможности, если возникнут новые вызовы, добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир сказала, что Европа, США и Канада являются "исторически ближайшими друзьями и союзниками".

Трансатлантический альянс сохранил мир и заложил основы процветания, добавила она.

Она подчеркнула важность безопасности и обороны в Арктике, что, по ее словам, включает уважение права на самоопределение и территориальную целостность.

Эти заявления прозвучали на фоне того, как президент США Дональд Трамп снова начал говорить о желании взять под контроль Гренландию.

Вадефуль ранее отверг недавние заявления Трампа о территориальных претензиях на Гренландию.

