Глава МЗС Німеччини обговорить з Рубіо "розбіжності у думках" між Берліном і Вашингтоном

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив важливість трансатлантичних відносин у неділю, 11 січня, вирушаючи у поїздку до Вашингтона.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль вирушив у поїздку до США у напружений період на тлі ситуації з інтересами США у Гренландії та Венесуелі.

"Ніколи раніше не було так важливо інвестувати в трансатлантичне партнерство, щоб залишатися здатними формувати світовий порядок", – сказав він.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що під час зустрічі в понеділок, 12 січня, з державним секретарем США Марко Рубіо обговорить те, що він назвав "розбіжностями в думках" між Німеччиною та США.

"Там, де є розбіжності в думках, ми хочемо вирішити ці розбіжності шляхом діалогу, щоб виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку", – сказав Вадефуль.

Також, дорогою до Вашингтона, Вадефуль відкинув нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

