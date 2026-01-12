Фіцо поскаржився, що ЄС не вміє нічого, окрім як ненавидіти росіян

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив: єдине, що досконало уміє ЄС – це ненавидіти росіян.

Про це він сказав у інтерв’ю, яке опубліковане на його Facebook-сторінці 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо заявив, що сьогодні Європейський Союз переживає жахливу кризу, якої раніше ніколи не переживав, і виживуть у ній тільки "ті, хто буде сильним". Однак він поскаржився, що ЄС не здатний ухвалювати ефективні рішення, щоб вийти з цієї кризи.

"Зверніть увагу, Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки", – сказав Фіцо.

Він додав, що з приходом президента США Дональда Трампа представники Європейського Союзу "ще більш безпорадні, ніж були досі".

Проте Фіцо запевнив, що "сильна Словаччина" буде боротися за Європейський Союз, і намірів виводити країну з ЄС він не має.

Фіцо також заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку, оскільки не виконує свої функції.

Зазначимо, нещодавно лідери Словаччини, включно з Фіцо, підтвердили відмову від військової підтримки України.