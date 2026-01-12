Фіцо вимагає відставки глави дипломатії ЄС Каї Каллас

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку.

Про це він сказав у інтерв’ю, яке опубліковане на його Facebook-сторінці 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо заявив, що вперше відкрито виступає за відставку Каллас – усвідомлюючи, що його заява викличе велику критику.

"Ми маємо замінити високого представника Європейського Союзу з питань міжнародної політики, пані Каллас. Я вперше говорю про це відкрито. Ви добре знаєте, що я мав багато критичних зауважень щодо Китаю. Ми перебуваємо в кризі, міжнародній кризі. Європа не здатна реагувати", – сказав він.

Фіцо поскаржився, що Євросоюз не має власних міжнародних позицій та був змушений 20 годин чекати на публікацію заяви щодо подій у Венесуелі, де США захопили Ніколаса Мадуро.

"Нам потрібне сильне лідерство, не тільки на рівні національних держав", – заявив Фіцо.

Варто зазначити, що Угорщина зірвала затвердження спільної позиції ЄС щодо Венесуели, відтак Каллас виступила із заявою від імені 26, а не 27 країн Євросоюзу.