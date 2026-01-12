Фицо пожаловался, что ЕС не умеет ничего, кроме как ненавидеть русских
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский Союз в бездействии и заявил: единственное, что в совершенстве умеет ЕС – это ненавидеть русских.
Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на его Facebook-странице 11 января, сообщает "Европейская правда".
Фицо заявил, что сегодня Европейский Союз переживает ужасный кризис, которого раньше никогда не переживал, и выживут в нем только "те, кто будет сильным". Однако он пожаловался, что ЕС не способен принимать эффективные решения, чтобы выйти из этого кризиса.
"Обратите внимание: единственное, что умеет Европейский Союз – это ненавидеть русских. Это качество, которое совершенно. Но, к сожалению, Европейский Союз не смог ничего сделать. Конкурентоспособность падает. Мы не способны договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки", – сказал Фицо.
Он добавил, что с приходом президента США Дональда Трампа представители Европейского Союза "еще более беспомощны, чем были до сих пор".
Однако Фицо заверил, что "сильная Словакия" будет бороться за Европейский Союз, и намерений выводить страну из ЕС у него нет.
Фицо также заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна уйти в отставку, поскольку не выполняет свои функции.
Отметим, недавно лидеры Словакии, включая Фицо, подтвердили отказ от военной поддержки Украины.