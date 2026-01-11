Топ-посадовці Словаччини підтвердили відмову від військової підтримки України 

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші після спільного обіду в суботу підтвердили, що мають єдину пзицію стосовно ненадання військової підтримки Україні.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality, пише "Європейська правда".

На зустрічі в суботу Пеллегріні, Фіцо та Раші обговорили основні питання, що стосуються інтересів Словаччини на внутрішній і зовнішній арені.

За словами Пеллегріні, зустріч підтвердила, що "три найвищі конституційні діячі разом можуть дуже відкрито, конструктивно і прагматично обговорювати всі питання".

За його словами, політики погодились із тим, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "коаліції рішучих" щодо України, при цьому позиція Словаччини залишається незмінною: країна не буде надалі військово підтримувати Україну, не відправить жодних солдатів і не братиме участі в гарантіях позики з боку ЄС на 90 млрд євро.

Нещодавно Роберт Фіцо розкритикував зустріч "коаліції рішучих" в Парижі, але сказав, що може уявити участь Словаччини в моніторингу мирної угоди, якщо вона буде укладена.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.