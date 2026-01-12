У Фінляндії звільнили пов’язане з РФ судно, затримане у справі про пошкодження кабелю

Фінська поліція зняла арешт з судна, яке було затримане за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю, що проходить від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву фінської поліції від 12 січня, інформує "Європейська правда".

31 грудня Фінляндія затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, і заарештувала одного члена екіпажу в рамках розслідування.

Судно покине територіальні води Фінляндії в понеділок, йдеться в заяві поліції.

"Фінська та естонська поліція завершили свою роботу на борту судна, тому затримання може бути скасоване", – заявив у заяві керівник розслідування Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі.

Він додав, що деяким членам екіпажу судна заборонено виїжджати з країни.

Водночас у поліції запевнили, що розслідування справи триває.

Фінська митниця також повідомляла, що на борту вантажного судна Fitburg були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Нагадаємо, 5 січня виявили пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі поблизу латвійського міста Лієпая.