Мерц назвав "ознакою слабкості" придушення протестів в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив насильство режиму в Ірані щодо протестувальників, назвавши його "ознакою слабкості, а не сили".

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Він звернувся до керівництва Ірану із закликом "захищати своє населення замість того, щоб йому погрожувати".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо насильство, яке керівництво в Тегерані спрямовує проти власного народу", – наголосив канцлер.

Мерц також відзначив мужність учасників протестів, зазначивши, що вони виходять на демонстрації заради свободи у своїй країні, що є їхнім правом.

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.