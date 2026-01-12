Мерц назвал "признаком слабости" подавление протестов в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил насилие режима в Иране в отношении протестующих, назвав его "признаком слабости, а не силы".

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Он обратился к руководству Ирана с призывом "защищать свое население вместо того, чтобы ему угрожать".

"Мы самым решительным образом осуждаем насилие, которое руководство в Тегеране направляет против собственного народа", – подчеркнул канцлер.

Мерц также отметил мужество участников протестов, сказав, что они выходят на демонстрации ради свободы в своей стране, что является их правом.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.