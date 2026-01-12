Власника швейцарського бару, де загинули 40 людей, взяли під варту на 3 місяці

Суд у швейцарському кантоні Вале ухвалив постанову про взяття під варту на три місяці Жака Моретті, власника бару у Кран-Монтані, де у новорічну ніч сталася смертельна пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SRF News.

У своїй заяві суд постановив, що Моретті буде утримуватися під вартою протягом трьох місяців, але рішення можуть переглянути, якщо буде вжито заходів для зменшення ризику втечі, зокрема внесено заставу.

Водночас дружина Моретті, Джессіка, яка є співвласницею бару, залишається на волі. Вона має носити електронний браслет та кожні три дні відмічатися у відділку поліції.

Подружжя Моретті підозрюють у спричиненні загибелі людей внаслідок недбалості, завданні тілесних ушкоджень внаслідок недбалості та пожежі внаслідок недбалості.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталась у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.