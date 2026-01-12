Владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, взяли под стражу на три месяца

Суд в швейцарском кантоне Вале принял постановление о взятии под стражу на три месяца Жака Моретти, владельца бара в Кран-Монтане, где в новогоднюю ночь произошел смертельный пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SRF News.

В своем заявлении суд постановил, что Моретти будет содержаться под стражей в течение трех месяцев, но решение может быть пересмотрено, если будут приняты меры для уменьшения риска побега, в частности внесена залог.

В то же время жена Моретти, Джессика, совладелица бара, остается на свободе. Она должна носить электронный браслет и каждые три дня отмечаться в отделении полиции.

Супругов Моретти подозревают в причинении гибели людей в результате халатности, нанесении телесных повреждений в результате халатности и пожаре в результате халатности.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате поднесения бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.