Єврокомісар з оборони: країни ЄС зобов’язані допомогти Данії у разі військової агресії

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС будуть зобов’язані надати допомогу Данії, якщо та зіштовхнеться з військовою агресією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Кубілюс зазначив, що стаття 42.7 Договору про Європейський Союз зобов'язує країни-члени надати Данії допомогу у разі військової агресії.

"Це залежить від Данії, як вони відреагують, якою буде їхня позиція, але, безумовно, існує зобов'язання держав-членів надавати взаємну допомогу, якщо інша держава-член зіткнеться з військовою агресією", – сказав єврокомісар.

Кубілюс також погодився зі словами прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен про те, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами означатиме кінець НАТО.

"Я погоджуюся з прем'єр-міністеркою Данії, що це буде кінець НАТО, але й серед людей це також матиме дуже негативні наслідки", – сказав єврокомісар з питань оборони.

Як писала "Європейська правда" глава уряду Данії заявила про "доленосний момент" для своєї країни на тлі погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Дональд Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

