Еврокомиссар по обороне: страны ЕС обязаны помочь Дании в случае военной агрессии

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС будут обязаны оказать помощь Дании, если та столкнется с военной агрессией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Кубилюс отметил, что статья 42.7 Договора о Европейском Союзе обязывает страны-члены оказать Дании помощь в случае военной агрессии.

"Это зависит от Дании, как они отреагируют, какова будет их позиция, но, безусловно, существует обязательство государств-членов оказывать взаимную помощь, если другое государство-член столкнется с военной агрессией", – сказал еврокомиссар.

Кубилюс также согласился со словами премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет означать конец НАТО.

"Я согласен с премьер-министром Дании, что это будет конец НАТО, но и среди людей это также будет иметь очень негативные последствия", – сказал еврокомиссар по вопросам обороны.

Как писала "Европейская правда", глава правительства Дании заявила о "судьбоносном моменте" для своей страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Дональд Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Читайте также: Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.