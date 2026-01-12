Укр Рус Eng

У Франції – протести проти торгівлі з МЕРКОСУР: фермери націлилися на імпорт продовольства

Новини — Понеділок, 12 січня 2026, 16:10 — Уляна Кричковська

У понеділок, 12 січня, французькі фермери зупинили вантажівки в контейнерному порту Франції та на головній автомагістралі на північ від Парижа на знак протесту проти торговельної угоди між Європейським Союзом та блоком південноамериканських країн (МЕРКОСУР).

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У північному порту Гавр – другому за величиною комерційному порту Франції – кілька десятків членів профспілки молодих фермерів, які зібралися з тракторами на вихідних, перевіряли вантажівки з продуктами харчування, що виїжджали з порту.

"Це, перш за все, щоб знову підняти тривогу і продовжувати тиск щодо угоди з МЕРКОСУР. Важко змиритися з такою недобросовісною конкуренцією, коли продукти, які ми виробляємо в Європі, імпортуються з іншого кінця світу", – заявив генеральний секретар місцевого відділення профспілки сказав Джастін Леметр.

На платному проїзді на автомагістралі А1 поблизу північного міста Лілль фермери з профспілки Coordination Rurale проводили подібні перевірки вантажівок, що прямували до Парижа.

Фермери також блокували паливні склади в атлантичному порту Ла-Рошель і в регіоні Савоя у французьких Альпах, а також зерновий порт у Байонні на південному заході.

Окрім цього, фермери планують привезти трактори до столиці для протесту у вівторок, 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС

