У Франції – протести проти торгівлі з МЕРКОСУР: фермери націлилися на імпорт продовольства

У понеділок, 12 січня, французькі фермери зупинили вантажівки в контейнерному порту Франції та на головній автомагістралі на північ від Парижа на знак протесту проти торговельної угоди між Європейським Союзом та блоком південноамериканських країн (МЕРКОСУР).

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У північному порту Гавр – другому за величиною комерційному порту Франції – кілька десятків членів профспілки молодих фермерів, які зібралися з тракторами на вихідних, перевіряли вантажівки з продуктами харчування, що виїжджали з порту.

Les agriculteurs sont toujours à l'entrée du port du #Havre ce lundi pour contrôler les camions alimentaires. Le mouvement se poursuit jusqu'à nouvel ordre @76actu pic.twitter.com/rmeDFHb6Zi – Eloïse Aubé (@eloiseaube) January 12, 2026

"Це, перш за все, щоб знову підняти тривогу і продовжувати тиск щодо угоди з МЕРКОСУР. Важко змиритися з такою недобросовісною конкуренцією, коли продукти, які ми виробляємо в Європі, імпортуються з іншого кінця світу", – заявив генеральний секретар місцевого відділення профспілки сказав Джастін Леметр.

Au Havre, les agriculteurs, toujours mobilisés contre l’accord avec le Mercosur, contrôlent les conteneurs de transport de produits alimentaires qui sortent du port, pour vérifier leur provenance et leur respect des normes européennes @ici_hnormandie #MercosurUE pic.twitter.com/HNmC2PDZih – Lila Lefebvre (@LefebvreLila) January 12, 2026

На платному проїзді на автомагістралі А1 поблизу північного міста Лілль фермери з профспілки Coordination Rurale проводили подібні перевірки вантажівок, що прямували до Парижа.

Фермери також блокували паливні склади в атлантичному порту Ла-Рошель і в регіоні Савоя у французьких Альпах, а також зерновий порт у Байонні на південному заході.

Окрім цього, фермери планують привезти трактори до столиці для протесту у вівторок, 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.

Читайте також: Протести фермерів та вплив на Україну: які наслідки матиме найбільша торговельна угода ЄС