Во Франции – протесты против торговли с МЕРКОСУР: фермеры нацелились на импорт продовольствия

В понедельник, 12 января, французские фермеры остановили грузовики в контейнерном порту Франции и на главной автомагистрали к северу от Парижа в знак протеста против торгового соглашения между Европейским Союзом и блоком южноамериканских стран (МЕРКОСУР).

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В северном порту Гавр – втором по величине коммерческом порту Франции – несколько десятков членов профсоюза молодых фермеров, собравшихся с тракторами на выходных, проверяли грузовики с продуктами питания, выезжавшие из порта.

Les agriculteurs sont toujours à l'entrée du port du #Havre ce lundi pour contrôler les camions alimentaires. Le mouvement se poursuit jusqu'à nouvel ordre @76actu pic.twitter.com/rmeDFHb6Zi – Eloïse Aubé (@eloiseaube) January 12, 2026

"Это, прежде всего, чтобы снова поднять тревогу и продолжить давление по поводу соглашения с МЕРКОСУР. Трудно смириться с такой недобросовестной конкуренцией, когда продукты, которые мы производим в Европе, импортируются с другого конца света", – заявил генеральный секретарь местного отделения профсоюза Джастин Леметр.

Au Havre, les agriculteurs, toujours mobilisés contre l’accord avec le Mercosur, contrôlent les conteneurs de transport de produits alimentaires qui sortent du port, pour vérifier leur provenance et leur respect des normes européennes @ici_hnormandie #MercosurUE pic.twitter.com/HNmC2PDZih – Lila Lefebvre (@LefebvreLila) January 12, 2026

На платном проезде на автомагистрали А1 вблизи северного города Лилль фермеры из профсоюза Coordination Rurale проводили подобные проверки грузовиков, направлявшихся в Париж.

Фермеры также блокировали топливные склады в атлантическом порту Ла-Рошель и в регионе Савойя во французских Альпах, а также зерновой порт в Байонне на юго-западе.

Кроме того, фермеры планируют привезти тракторы в столицу для протеста во вторник, 12 января.

Напомним, 9 января послы стран-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер-министр Италии. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.

