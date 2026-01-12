Укр Рус Eng

Во Франции – протесты против торговли с МЕРКОСУР: фермеры нацелились на импорт продовольствия

видео
Новости — Понедельник, 12 января 2026, 16:10 — Уляна Кричковская

В понедельник, 12 января, французские фермеры остановили грузовики в контейнерном порту Франции и на главной автомагистрали к северу от Парижа в знак протеста против торгового соглашения между Европейским Союзом и блоком южноамериканских стран (МЕРКОСУР).

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В северном порту Гавр – втором по величине коммерческом порту Франции – несколько десятков членов профсоюза молодых фермеров, собравшихся с тракторами на выходных, проверяли грузовики с продуктами питания, выезжавшие из порта.

"Это, прежде всего, чтобы снова поднять тревогу и продолжить давление по поводу соглашения с МЕРКОСУР. Трудно смириться с такой недобросовестной конкуренцией, когда продукты, которые мы производим в Европе, импортируются с другого конца света", – заявил генеральный секретарь местного отделения профсоюза Джастин Леметр.

На платном проезде на автомагистрали А1 вблизи северного города Лилль фермеры из профсоюза Coordination Rurale проводили подобные проверки грузовиков, направлявшихся в Париж.

Фермеры также блокировали топливные склады в атлантическом порту Ла-Рошель и в регионе Савойя во французских Альпах, а также зерновой порт в Байонне на юго-западе.

Кроме того, фермеры планируют привезти тракторы в столицу для протеста во вторник, 12 января.

Напомним, 9 января послы стран-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер-министр Италии. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.

Читайте также: Протесты фермеров и влияние на Украину: какие последствия будет иметь крупнейшее торговое соглашение ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Протести Торговля
Реклама: