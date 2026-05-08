У Латвії відновлять пошуки другого дрона, що залетів з РФ, він може бути вибухонебезпечним

8 травня в латвійській Латгалії відновлять пошуки другого дрона, який напередодні залетів у повітряний простір Латвії з Росії та впав.

Про це заявив в ефірі Латвійського телебачення (LTV) міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У четвер ввечері повідомлялося, що Національні збройні сили (НЗС) припинили пошуки другого безпілотника, що впав у Латгалії, і при цьому вважають, що він, як і раніше, може бути вибухонебезпечним.

НЗС продовжують аналізувати дані всіх сенсорів спостереження за повітряним простором, щоб оцінити можливе місцезнаходження дрона. Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс вранці повідомив, що дрон міг впасти у віддаленому та безлюдному місці в Резекненському краї. Увечері в четвер НЗС не коментували, в якому саме краї та волості міг впасти дрон.

Незважаючи на те, що інформація, яка є у НЗС, вказує на падіння дрона, літальний апарат, найімовірніше, є вибухонебезпечним. З огляду на це, НЗС настійно закликають мешканців у разі виявлення об’єкта негайно повідомити про це за номером 112 і не наближатися до нього.

Наразі відомо про два дрони, що впали.

НЗС нагадують: поки триває російська агресія проти України, можливі повторення подібних випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається до нього іноземний безпілотник.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, акцентуючи, що це наслідок війни РФ проти України.