Президентка Єврокомісії анонсувала заходи проти порнографічного ШІ-контенту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "шокована" випадками, коли Grok, сервіс штучного інтелекту у соціальній мережі X, використовується для створення сексуалізованих фейкових відео жінок і дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Президентка Єврокомісії пообіцяла вжити заходів проти згенерованого ШІ порнографічного контенту та висловила обурення відсутністю реакції з боку соціальної мережі X, що належить Ілону Маску.

"Я обурена тим, що технологічна платформа дозволяє користувачам роздягати жінок і дітей онлайн у цифровому форматі", – сказала вона.

"Ми не будемо передавати захист дітей та їхню згоду на аутсорсинг Кремнієвій долині. Якщо вони не діятимуть, то діятимемо ми", – додала фон дер Ляєн.

Водночас речник Європейської комісії з питань цифрових технологій Тома Реньє відмовився уточнювати, яких саме заходів вживатиме Брюссель щодо платформи X.

Ці коментарі з'явилися на тлі того, як регуляторні органи починають посилювати боротьбу з X через скандал зі генерованими ШІ сексуалізованими зображеннями жінок та дітей.

Як стало відомо, британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в інтернеті.

Своєю чергою троє сенаторів-демократів США закликали Apple і Google видалити X та Grok зі своїх магазинів додатків через поширення контенту сексуального характеру, що зображує жінок і неповнолітніх без їхньої згоди.

Нещодавно писали, що французький парламент 19 січня розпочне дебати щодо законопроєкту про заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років" з 1 вересня 2026 року.