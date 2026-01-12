Президент Еврокомиссии анонсировала меры против порнографического ИИ-контента

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "шокирована" случаями, когда Grok, сервис искусственного интеллекта в социальной сети X, используется для создания сексуализированных фейковых видео женщин и детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Президент Еврокомиссии пообещала принять меры против сгенерированного ИИ порнографического контента и выразила возмущение отсутствием реакции со стороны социальной сети X, принадлежащей Илону Маску.

"Я возмущена тем, что технологическая платформа позволяет пользователям раздевать женщин и детей онлайн в цифровом формате", – сказала она.

"Мы не будем передавать защиту детей и их согласие на аутсорсинг Кремниевой долине. Если они не будут действовать, то будем действовать мы", – добавила фон дер Ляйен.

В то же время представитель Европейской комиссии по вопросам цифровых технологий Тома Ренье отказался уточнять, какие именно меры будет принимать Брюссель в отношении платформы X.

Эти комментарии появились на фоне того, как регуляторные органы начинают усиливать борьбу с X из-за скандала с генерируемыми ИИ сексуализированными изображениями женщин и детей.

Как стало известно, британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom расследует, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

В свою очередь трое сенаторов-демократов США призвали Apple и Google удалить X и Grok из своих магазинов приложений из-за распространения контента сексуального характера, изображающего женщин и несовершеннолетних без их согласия.

Недавно писали, что французский парламент 19 января начнет дебаты по законопроекту о запрете онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года.