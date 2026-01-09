У США просять видалити X і Grok із магазинів додатків через порнографічні ШІ-зображення

Троє сенаторів-демократів США закликали технологічних гігантів Apple і Google видалити соціальну мережу X та її вбудований чат-бот Grok зі своїх магазинів додатків через поширення контенту сексуального характеру, що зображує жінок і неповнолітніх без їхньої згоди.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У листі, опублікованому в п’ятницю, 9 січня, сенатори Рон Вайден, Бен Рей Лухан та Едвард Маркі зазначили, що Google і Apple "повинні видалити ці застосунки з магазинів додатків, поки не будуть усунені порушення політики X".

За їхніми словами, Grok почав створювати зображення жінок і дітей у відвертому одязі та принизливих сексуалізованих позах, що суперечить правилам платформ.

У листі сенатори підкреслили, що Google забороняє контент, що "сприяє експлуатації чи зловживанню дітьми", а Apple – "сексуальний або порнографічний матеріал".

Сенатори зазначили, що в минулому обидва технологічні гіганти швидко реагували на порушення, видаляючи додатки зі своїх платформ.

"Закривати очі на обурливу поведінку X означало б зневажити ваші практики модерації", – йдеться у документі.

Зазначимо, нещодавно Grok, вбудований чат-бот на базі штучного інтелекту в соціальній мережі X мільярдера Ілона Маска, став предметом розслідування через "пікантний режим", який дозволяє користувачам створювати зображення сексуального характеру.

8 січня стало відомо, що Європейська комісія наказала X зберігати всі внутрішні документи та дані, пов'язані з її вбудованим чат-ботом на базі штучного інтелекту Grok, до кінця 2026 року.

Також писали, що Міністерство юстиції Німеччини планує найближчим часом представити заходи, які дозволять владі ефективніше боротися з використанням штучного інтелекту для маніпулювання зображеннями, що порушують особисті права людей.