СМИ: НАТО попросил Турцию раньше предоставить F-16 для охраны воздушного пространства Балтики

НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии по охране воздушного пространства Балтии в 2026 году, на несколько месяцев раньше, чем предусматривалось по графику ротации.

Об этом стало известно Bloomberg со слов осведомленных лиц, пишет "Европейская правда".

Запрос предусматривает участие Турции в четырехмесячной ротации, которая должна начаться раньше, чем планировалось, – с августа по декабрь 2026 года.

Миссия будет проходить на фоне обострения ситуации в регионе после нарушений Россией воздушного пространства НАТО.

По словам собеседников, Турция уже была готова развернуть свои истребители в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года, но запрос НАТО предусматривает перенос сроков.

На данный момент Турция не дала официального ответа на запрос НАТО, и решение об участии в миссии еще не принято. Турецкие истребители в последний раз участвовали в подобной миссии в начале 2025 года.

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.

15 декабря сообщалось, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.