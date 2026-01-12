Іран викликав послів чотирьох європейських держав через підтримку антиурядових протестів

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб висловити заперечення проти підтримки цими країнами антиурядових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

У МЗС Ірану дипломатам європейських держав показали відео руйнувань, нібито завданих "учасниками заворушень".

Послів попросили передати ці записи до міністерств закордонних справ їхніх країн та закликали уряди Франції, Німеччини, Італії та Британії "відкликати офіційні заяви на підтримку протестувальників".

Тегеран заявив, що будь-яка політична чи медійна підтримка протестів є "неприйнятним втручанням" у внутрішні справи та національну безпеку Ірану.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив насильство режиму в Ірані щодо протестувальників, назвавши його "ознакою слабкості, а не сили".

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.