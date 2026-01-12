Иран вызвал послов четырех европейских государств из-за поддержки антиправительственных протестов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы выразить протест против поддержки этими странами антиправительственных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

В МИД Ирана дипломатам европейских государств показали видео разрушений, якобы нанесенных "участниками беспорядков".

Послов попросили передать эти записи в министерства иностранных дел их стран и призвали правительства Франции, Германии, Италии и Великобритании "отозвать официальные заявления в поддержку протестующих".

Тегеран заявил, что любая политическая или медийная поддержка протестов является "неприемлемым вмешательством" во внутренние дела и национальную безопасность Ирана.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

А канцлер Германии Фридрих Мерц осудил насилие режима в Иране в отношении протестующих, назвав его "признаком слабости, а не силы".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.