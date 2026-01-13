В США конгрессмен-республиканец представил законопроект об аннексии Гренландии

Американский конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конгрессмена, информирует "Европейская правда".

Файн отмечает, что этот законодательный акт направлен на обеспечение "стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России".

"Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем позволить себе игнорировать, – это жизненно важный актив национальной безопасности", – заявил конгрессмен.

По его словам, тот, кто контролирует Гренландию, "контролирует ключевые арктические морские пути и систему безопасности, защищающую Соединенные Штаты".

"Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", – утверждает Файн.

Согласно сообщению, закон об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата уполномочивает президента принимать любые меры, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов.

Законодательство также требует представления в Конгресс полного отчета с изложением изменений в федеральном законодательстве, необходимых для окончательного принятия Гренландии в качестве официального штата США.

"Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что Америка, а не Китай или Россия, будет устанавливать правила в Арктике. Вот как выглядят американское лидерство и сила", – резюмировал конгрессмен.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

К тому же он допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Между тем правительство Гренландии заявило 12 января, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.