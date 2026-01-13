Трамп прийме лідерку опозиції Венесуели у четвер

Президент США Дональд Трамп у четвер, 15 січня, прийме у Білому домі лідерку опозиції Венесуели і лауреатку Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо.

Про це повідомила низка американських ЗМІ, зокрема телеканал CNN, інформує "Європейська правда".

Візит Мачадо до Вашингтона відбудеться на тлі того, як президент відмовився підтримати її після операції США в Каракасі та захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро, після чого країну тимчасово очолила віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Незабаром після операції 3 січня Трамп заявив, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, оскільки вона не має підтримки та поваги народу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Трамп також говорив, що чув, ніби Мачадо хоче подарувати йому премію, і що це буде "велика честь".

Однак норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут заявили, що премія миру не може бути передана будь-кому іншому.

