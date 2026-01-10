Трампу роз'яснили, що отримати вже присвоєну Нобелівську премію миру не можна

Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут заявили, що премія миру не може бути передана будь-кому іншому після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що венесуельська опозиціонерка могла би передати йому нагороду.

Про це повідомило видання The Washington Post, пише "Європейська правда".

Президент Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, якщо цьогорічна лауреатка, венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо запропонує її йому під час зустрічі наступного тижня. Але представники Нобелівського комітету швидко оголосили в п'ятницю, що премія не може бути розділена або передана.

"Після оголошення Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити або передати іншим. Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди", – заявили в п'ятницю Норвезький Нобелівський комітет і Норвезький Нобелівський інститут.

Напередодні у інтерв’ю Fox News Трамп сказав, що чув, ніби Мачадо хоче подарувати йому премію, і що це буде "велика честь".

"Я розумію, що вона приїде наступного тижня, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з нею", – заявив президент США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Також ЗМІ писали, що ЦРУ радило Трампу підтримати соратницю Мадуро замість опозиції у Венесуелі.

